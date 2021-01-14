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И.о. гендиректора «Россети Ленэнерго» назначен Игорь Кузьмин

Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» с 15 января 2021 года назначен главный инженер компании Игорь Кузьмин. Одновременно с этим экс-гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин избран членом правления и назначен и.о. генерального директора головной структуры — ПАО «Россети». Об этом стало известно по итогам заседаний советов директоров двух компаний в четверг, 14 января, сообщает портал раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что о возможном назначении господина Рюмина главой ПАО «Россети» “Ъ-СПб” писал еще накануне.

Подробнее о кадровых перестановках в компании — в материале «Ъ».

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