Прокуратура предупредила о незаконности акции во Внуково к прилету Навального

Прокуратура Москвы заявила, что недопустимо проводить массовое мероприятие в аэропорту Внуково в день прилета оппозиционера Алексея Навального. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что организация несогласованного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность, установленную законодательством.

«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано»,— заявили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Москвы также заявила, что вынесла предостережения о недопустимости нарушения закона «пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии». Кто именно получил предостережения, ведомство не уточняет.

Ранее аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина Алексей Навальный, отказал журналистам в возможности видеосъемки этого события. Отказ объяснили эпидемиологическими мерами.

Напомним, 12 января ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Алексей Навальный планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. Во ФСИН заявили, что собираются его задержать. Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что у трапа самолета Алексея Навального могут встретить не только сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, но и представители Следственного комитета России.

Подробности — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».