Видеооператора ФБК заключили под стражу до 28 февраля

Пресненский районный суд избрал меру пресечения видеооператору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павлу Зеленскому, обвиняемому в призывах к экстремизму, сообщила пресс-служба судов Москвы в Telegram. Господина Зеленского заключили под стражу до 28 февраля.

Господина Зеленского задержали 15 января, утром у него прошел обыск, сообщал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади со ссылкой на жену оператора. По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, причиной стали публикации господина Зеленского в Twitter, где он призвал «*** (применять насильственные действия.— “Ъ”) эту недовласть».

Слова господина Зеленского были сказаны в контексте новости о самосожжении главного редактора сетевого издания Koza.press Ирины Славиной. 1 октября у госпожи Славиной прошли обыски как у свидетеля по уголовному делу нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича. На следующий день журналистка оставила написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», после чего совершила самоубийство возле здания областного управления МВД.

Как следствие отказалось возбуждать дело о склонении к самоубийству — в материале “Ъ”,