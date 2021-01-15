Против видеооператора ФБК возбудили дело о призывах к экстремизму

В Москве задержали видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского. По данным источника “Ъ”, в его отношении возбудили дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Как сообщил Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, речь идет о публикации господина Зеленского в Twitter, где он попросил прощения у главного редактора сетевого издания Koza.press Ирины Славиной, которая умерла после самосожжения, и призвал «*** (применять насильственные действия.— “Ъ”) эту недовласть».

Как сообщил «Медиазоне» руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади со ссылкой на жену оператора, Павла Зеленского увезли в управление СКР по Москве. Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова позже добавил, что у господина Зеленского дома был проведен обыск.

«Утром у Зеленского прошел обыск, у него забрали ноутбук и телефон. Сотрудник ФБК добавил, что силовики ударили его по голове. В ГСУ СК по Москве уже едет скорая»,— написал господин Чиков в своем Telegram-канале. Затем он сообщил, что медики скорой помощи настаивают на госпитализации, но следователь запрещает это. Кроме того, по словам Мансура Гильманова, сотрудник в штатском применил к нему насилие и выталкивал из кабинета следователя.

Напомним, 1 октября дома у Ирины Славиной прошли обыски как у свидетеля по уголовному делу нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича. На следующий день журналистка совершила самоубийство возле нижегородского управления МВД, написав на своей странице в Facebook, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. Позже следствие два раза отказалось возбудить по данному факту уголовное дело. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не понимает, что стало причиной суицида, «если она не была даже объектом дела».

О попытках инициировать возбуждение дела читайте в материале “Ъ” «СКР отказался возбуждать дело о доведении журналистки до самоубийства».