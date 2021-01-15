Ирина Бабюк возглавила имущественный блок ОСК

Бывший председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк, после своего увольнения из Смольного перешедшая на должность советника президента Объединенной судостроительной корпорации, возглавила имущественный блок ОСК. Об этом со ссылкой на саму госпожу Бабюк в пятницу, 15 января, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что Ирина Бабюк ушла с поста главы комитета по инвестициям Петербурга в декабре 2018 года. Позднее она перешла на работу в ОСК, куда ее пригласил назначенный председателем совета директоров корпорации бывший губернатор города Георгий Полтавченко.