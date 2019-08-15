Экс- глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк стала советником президента ОСК по вопросам Дальнего Востока

Бывший председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк назначена советником президента ОСК Алексея Рахманова по вопросам Дальнего Востока. Об этом сообщает «Интерфакс».

Госпожа Бабюк на новой должности будет заниматься вопросами развития Амурского и Хабаровского судостроительных заводов.

Напомним, что Ирина Бабюк покинула Смольный в декабре 2018 года. В начале года стало известно, что экс-чиновницу в свою команду намерен пригласить назначенный председателем совета директоров ОСК бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко,