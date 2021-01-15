ЦБ сообщил о росте активов физлиц на брокерских счетах в 2020 году

Объем активов на брокерских счетах за первые девять месяцев 2020 года составил 12,7 трлн руб., 6,7 трлн из них принадлежит физическим лицам, сообщает ЦБ. В материалах регулятора указано, что активы физических лиц выросли на 1,2 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ЦБ отметил, что в третьем квартале 2020 года был отмечен рост объемов активов физических лиц на брокерских счетах на 0,3 трлн руб. Регулятор назвал этот прирост значительным. Активы юридических лиц на брокерских счетах (6 трлн руб. за первые три квартала 2020 года) в совокупности выросли за год на 0,6 трлн руб.

К 30 сентября 2020 года в России насчитывалось 7,6 млн физических лиц—брокеров, указано в материалах ЦБ. Большинство из них — это люди в возрасте от 30 до 40 лет, однако более половины совокупных активов приходится на клиентов в возрасте от 40 до 60 лет Регулятор связывает это с тем, что новые финансовые продукты пробуют в том числе «люди в более зрелом возрасте, с жизненным опытом и консервативным подходом к инвестированию».

О намерении ЦБ запретить продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам — в материале “Ъ” «Брокеры занялись упрощением».