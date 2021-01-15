Свердловскому губернатору пожаловались на принудительную вакцинацию от COVID-19

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на принудительную вакцинацию от коронавируса. Женщина рассказала, что работает в детском саду младшим воспитателем и их «принудительно-настоятельно» просят поставить прививки от COVID-19. Женщина объяснила, что опасается ставить прививки, так как планирует беременность. Сообщение об этом она отправила в Instagram главе региона.

В ответ на это губернатор пообещал, что в регионе не будут злоупотреблять правом отстранения от работы отказавшихся от прививок бюджетников.

«Видел, что у некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе. Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации. В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная, это делает и кампанию по вакцинации особенной», – написал губернатор.

Также господин Куйвашев написал, что важно разъяснять и «развеивать мифы», чтобы у людей было больше доверия к ученым. «Я думаю, всем сегодня очевидно, что только вакцинопрофилактика позволит окончательно переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией»,— добавил глава региона.

По данным на 15 января в Свердловской области прививки от COVID-19 поставили уже больше 12 тысяч человек.