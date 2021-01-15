Больше 12 тысяч свердловчан поставили прививки от COVID-19

В Свердловской области прививки от COVID-19 поставили уже больше 12 тысяч человек, об этом у себя в Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, всего в регион поступило уже почти 15 тыс. доз отечественной вакцины «Спутник V».

«Свердловская область перешла на этап массовой вакцинации от коронавируса. За ним должен последовать переломный момент в борьбе с распространением инфекции. Мы находимся в постоянном взаимодействии с Минздравом России и готовимся к поступлению крупных партий препарата. Для этого в 75 медицинских организациях созданы все условия — от холодильного оборудования до прошедших обучение медсестер. Мы также прорабатываем логистику для того, чтобы желающих привиться из отдаленных населенных пунктов можно было привезти в оборудованный медкабинет»,— рассказал губернатор.

В первую очередь прививки ставят люди из группы риска – медики, педагоги, правоохранители, соцработники и уральцы старшего возраста. Господин Куйвашев отметил, что у уральцев больщой интерес к вакцинации от коронавируса.

Записаться на прививку в Свердловской области можно через службу 122. Некоторые больницы также сделали на своих сайтах специальную «кнопку». Как отметил губернатор, в в скором времени на сайте госуслуг станет доступной запись на прививку от COVID-19 онлайн. «Это значительно упростит процедуру. Кроме того, облегчает задачу еще и то, что теперь перед прививкой необязательно сдавать тест на антитела. И я рассчитываю, что поставки вакцины в регион будут ритмичными, а прививка — общедоступной»,— добавил Евгений Куйвашев.

По данным на 15 января с начала пандемии в регионе выявлено 64 410 случаев заражения COVID-19, более 56 тысяч человек выздоровели, 1 771 пациент умер.