Более 1,9 тысячи жителей Тюменской области привились от COVID-19

В Тюменской области от коронавирусной инфекции привились более 1,9 тыс. человек из групп риска. По данным регионального оперативного штаба, всего в область поступило более 5,5 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Вакцинацию проводят в 17 медицинских организациях региона. Как отметили в оперштабе, сейчас ведется подготовка для проведения вакцинации еще в 16 медучреждениях амбулаторного звена: устанавливается оборудование, необходимое для хранения вакцин, проводится обучение кадров.

«По данным Минздрава РФ, для Тюменской области распределено по ближайшему планированию (декабрь 2020 — февраль 2021) 73,5 тыс. доз вакцины. Мы рассчитываем, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 тыс. доз вакцины»,— уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

Помимо этого, департамент продолжает дорабатывать систему электронной записи на прививку от коронавируса через сайт госуслуг. «Как только поступит достаточное количество вакцины, появится возможность электронной записи и все медучреждения подготовятся к этому — о массовой вакцинации будет объявлено по всем каналам коммуникации»,— добавили в департаменте.

Ранее эксперты отнесли регионы «тюменскую матрешку» к регионам с недоступной массовой вакцинацией от коронавируса.

По данным на 15 января, с начала пандемии в Тюменской области было зафиксировано 25 735 случаев инфицирования COVID-19. Более 24 тыс. пациентов выздоровели, 226 человек скончались.