Эксперты отнесли «тюменскую матрешку» к регионам с недоступной массовой вакцинацией от коронавируса

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в список регионов России с недоступной массовой вакцинацией от коронавируса. Как следует из исследования фонда «Петербургская политика», жители регионов «тюменской матрешки» также не имеют возможности записаться на будущую вакцинацию.

При этом в ХМАО к концу 2020 года доставили свыше 3,3 тыс. доз отечественной вакцины «Спутник V», которую в основном получали медицинские работники, социальные работники и педагоги. Прививочные пункты развернуты в 10 муниципалитетах округа (в ближайшие дни их число будет увеличено до 22). Власти Югры намерены начать вакцинацию пожилых и лиц с хроническими заболеваниями планируется начать в I квартале 2021 года.

В ЯНАО на данный момент поступило 2,7 тыс. доз, идет вакцинирование приоритетных категорий. О том, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19, неизвестно.

В Тюменской области организовано 10 прививочных пунктов, из них пять — в Тюмени, а также в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Тюменском районе. В 2020 году в регион поступило 2,6 тыс. доз вакцины, в январе-феврале 2021 ожидается поставка 73 тыс. доз. Запись на вакцинацию предполагается начать в январе.