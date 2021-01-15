В ХМАО в три раза выросла доля людей, работающих дистанционно

С весны 2020 года и до начала 2021 года число жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), работающих в дистанционном формате, выросло в три раза. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По словам губернатора Натальи Комаровой, дистанционные технологии управления производством активно применяют государственные и муниципальные служащие, нефтедобывающие компании и энергетики. «Мы уже сейчас видим потребность в то, чтобы на региональной и федеральном уровнях были сформированы рекомендации по перечню профессий, которые целесообразно и возможно перевести на удаленную или комбинированную форму работы»,— отметила госпожа Комарова.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, в Свердловской области также наблюдается тенденция перевода сотрудников на постоянный удаленный режим работы. В начале этого года количество вакансий для работы дистанционно стало на 44% больше, чем в 2020 году. Более чем в два раза выросло число людей, ищущих удаленную работу, а 20% соискателей, проработавших дистанционно, хотят сохранить этот формат.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Кадры отдаляются от работы»