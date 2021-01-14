Кадры отдаляются от работы

Тенденция перевода сотрудников на постоянный удаленный режим работы сохранится в Свердловской области в 2021 году. Несмотря на эпидситуацию, 20% соискателей, которые были на дистанционке, хотят сохранить такой режим и даже готовы сменить ради этого работу. Наибольшей популярностью удаленка пользуется в сфере финансов, маркетинга, услуг, а также интернет-торговли. По мнению экспертов, перевод сотрудников на дистанционный режим позволит работодателям сэкономить средства на аренде офисов и зарплате.



По данным сервиса «Работа.ру», в начале 2021 года количество вакансий с дистанционным форматом работы стало на 44% больше, чем в 2020 году. Более чем в два раза выросло число людей, ищущих удаленную работу. При этом за прошедший год расширился список отраслей, где стало возможно работать из дома. Помимо знакомых IT-сферы, колл-центров, служб поддержки клиентов, продаж по телефону и консалтинга, появились вакансии на швейных производствах, в ателье, ювелирных мастерских, бухгалтерии предприятий и юридических фирмах.

По словам коммерческого директора сервиса Владимира Корицкого, 20% соискателей, которые уже попробовали работать из дома, хотят сохранить такой график и даже готовы сменить работу ради этого. «Тренд на удаленную работу сохраняется. Многие компании и сотрудники отметили, что на удаленке эффективность работы не пострадала, а в некоторых случаях даже выросла»,— отметил господин Корицкий.

Так, банк «Открытие» в 2021 году планирует перевести на дистанционный формат работы около 2,6 тыс. сотрудников, часть из которых работает в Уральском федеральном округе (УрФО). «Планируется перевести по направлениям операционной деятельности, информационных технологий, розничного бизнеса, региональных операционных центров, контакт-центра банка и сервисных подразделений поддержки»,— пояснили в пресс-службе банка, подчеркнув, что о готовности выйти на удаленный формат работы заявили 3,8 тыс. сотрудников.

По словам руководителя управления по работе с персоналом IT-компании Светланы Скользковой, актуальным остается смешанный формат работы. «Последние несколько месяцев мы прорабатывали вопросы официального дистанционного труда в компании. Сейчас в “СКБ Контур” более 60 сотрудников официально заключили трудовой договор или дополнительное соглашение о работе удаленно»,— рассказала госпожа Скользкова. По ее словам, сейчас на удаленке продолжают работать 30–80% специалистов в зависимости от направления деятельности и от эпидемиологической ситуации в регионе. «Несмотря на то что у всех сотрудников разное отношение к дистационному режиму и работе в офисе, есть понимание, что в дальнейшем какие-то направления деятельности могут продолжить работать удаленно или комбинированно»,— добавила Светлана Скользкова.

Часть предприятий в Свердловской области возвращается к очному графику работы, который был до начала пандемии. Так, корпорация «ВСМПО-Ависма» (один из крупнейших в мире производителей титана) вернула всех сотрудников на полный рабочий график. Правда, он предусматривает и дистанционный режим. «С 1 января 2021 года все работники вернулись на полный рабочий день. На площадке в Верхней Салде (Свердловская область.— “Ъ”) перевод начался еще в сентябре 2020 года и происходил до конца года с учетом увеличения объемов производства»,— пояснил заместитель генерального директора по связям с общественностью Алексей Рябов. Напомним, на фоне пандемии «ВСМПО-Ависма» столкнулась со снижением спроса на авиарынке и была вынуждена сократить производственный план по выпуску товарной титановой продукции с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т. В конце июня около 50% штата (10 тыс. сотрудников) были переведены на режим неполной занятости.

Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова полагает, что в 2021 году сотрудники многих уральских компаний будут работать в смешанном формате. «Это позволит легко подстраиваться под изменения в экономике и нормативных документах, более оперативно реагировать на изменения»,— пояснила она. Госпожа Кансафарова отмечает, что, по данным консалтинговых компаний, 30–35% работодателей готовы предлагать сотрудникам варианты удаленной работы. При этом переход на дистанционный формат работы сократит количество офисов.

«Удаленка также позволяет сотрудникам быть более мобильными. Возникает практика, когда работники могут выполнять свои задачи, находясь дома в другом регионе. Это позволяет работодателям сэкономить на зарплате, поскольку уровень жизни в городах разнится»,— добавила эксперт.

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей Ветлужских считает, что в 2021 году сохранятся две разнонаправленные тенденции, одна из них — глобализация и снижение издержек. «Работодатели поняли, что с переходом на удаленку часть процессов стала экономичнее, а сотрудники отработали новые средства коммуникации. Это позволит тренду работы в удаленном или смешанном формате стать глобальным»,— рассказал господин Ветлужских. Вторая тенденция, по его словам, наоборот, будет связана с возвратом сотрудников к привычному графику работы: «Из-за пандемии в ряде профессий людям не могли предоставить условия для удаленки, поэтому работников отправляли на простой. Сейчас эти люди постепенно начинают возвращаться. Особенно болезненным будет массовый возврат работников старше 65 лет, которым государство перестанет проплачивать больничные листы».

Анастасия Реутова