Гонщик «КамАЗ-мастер» Сотников выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл зачет грузовиков ралли-марафона «Дакар». Господин Сотников выступает за «КамАЗ-мастер» с 2008 года, но впервые за свою карьеру выиграл «Дакар».

Соревнования прошли в Саудовской Аравии. Протяженность последнего спецучастка составила 200 км, он завершился в Джедде.

«КамАЗ-мастер» становится победителем «Дакара» пятый год подряд. Дмитрий Сотников в 2017 и 2019 годах занимал на ралли-марафоне вторые места.

Об одиннадцатом этапе «Дакара» — в материале “Ъ”.