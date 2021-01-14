«КамАЗ-мастер» 18-го разряда

В четверг прошел одиннадцатый, по большому счету последний имеющий значение этап «Дакара». Сенсаций спецучасток гонки в том, что касается расстановки сил в наиболее интересном российским болельщикам грузовом классе, не принес. В нем по-прежнему с солидным отрывом лидирует гонщик команды «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, который наверняка уже в субботу достигнет высшей точки своей карьеры и получит «Золотого бедуина». К сожалению, лишился шансов на заметный результат Сергей Карякин, выступающий в классе SSV,— еще по итогам девятого этапа россиянин получил шестичасовой штраф за то, что воспользовался помощью местных жителей.

Самый престижный ралли-рейд «Дакар» в его версии 2021 года завершится в пятницу, после того как караван преодолеет короткий, в 227 км, отрезок Янбу—Джидда (ралли финиширует там же, где и стартовало). Но в ряде категорий победителей уже можно назвать.

В классе грузовиков, в этом нет сомнений, чемпионом станет кто-то из представителей команды «КамАЗ-мастер».

Синяя армада оккупировала первые три строчки общего зачета, и даже если кто-то из челнинцев сойдет, на общем результате это скажется мало. А учитывая, насколько осторожно, можно даже сказать бережно, по отношению к машинам камазовцы проводят последние этапы, вероятностью грубых, меняющих соотношение сил осечек можно пренебречь.

Так, Дмитрий Сотников, бесспорно, лучший «тяжеловес» нынешнего «Дакара», не скрывал, что задача на вторую половину гонки (в первой он добился весьма комфортного отрыва) заключается в том, чтобы не делать глупостей. При этом давая шанс совершать их другим. Оправданность такого подхода описал Айрат Мардеев, экипаж которого замыкает камазовское трио (вторым идет Антон Шибалов), претендующее на оккупацию пьедестала. Объясняя успехи Мартина Мацика (IVECO) на последних этапах, он отметил, что чешскому гонщику дали атаковать, поскольку российская команда сконцентрировалась на сохранении добытого преимущества. Мацик в итоге записал себе в актив победы на паре отрезков, а «КамАЗ-мастер» сделал шаги к неизбежному оформлению 18-й победы в «Дакаре». Что, собственно, в четверг и подтвердилось. 11-й этап выиграл Шибалов, следом за ним финишировал Мардеев. Сотников был пятым. Но он все равно опережает идущего вторым Шибалова почти на 40 минут.

Помимо тяжелой категории у российских гонщиков были шансы и в легком весе. Например, в классе SSV, в котором бился Сергей Карякин (в прошлом году он в нем стал вторым). В целом сам факт поездки Карякина на гонку уже можно оценить как победу. Чемпион «Дакара-2017» (в классе квадроциклов) на нынешнюю гонку пробивался сквозь стену финансовых преград. Но все же смог собрать около 25 млн руб., необходимых для участия в гонке. К сожалению, считать эти затраты оправданными трудно. Карякин с самого начала рейда не показывал чемпионской скорости. Тем не менее он претендовал на попадание в топ-3. Но инцидент на девятом этапе лишил его шансов на хороший результат. Дело в том, что Карякин, устраняя поломку, воспользовался помощью местных жителей, что запрещено правилами. В итоге он получил шесть часов штрафа вдобавок к трем, которые потратил на ремонт, и лишился шансов на подиум.

В наиболее престижном классе — внедорожников — интрига также иссякла. Стефан Петерансель (Mini), похоже, добудет 14-й титул чемпиона «Дакара» (умопомрачительный рекорд; ранее француз шесть раз побеждал в классе мотоциклов и семь раз в классе внедорожников). Перед завершающим этапом Петерансель опережает Насера аль-Атыйю (Toyota) на пятнадцать с лишним минут. Неотыгрываемый, если не учитывать возможные инциденты, отрыв.

Но в такой непредсказуемой гонке, как «Дакар», ничего нельзя считать решенным, пока не пройдена финальная отметка.

Так, в классе мотоциклов еще на девятом этапе сошел с дистанции Тоби Прайс. Австралиец, в активе которого две победы на «Дакаре», при падении сломал ключицу и выбыл из гонки. Впрочем, даже вылет Прайса не лишает мотоциклетный класс интриги. Ведь Сэм Сандерленд (KTM) опережает Пабло Кинтанилью (Husqvarna) менее чем на три минуты.

Александр Петров