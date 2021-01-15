Куйвашев объяснил почему не стал вводить ограничения на Крещенские купания

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил почему в регионе не стали вводить дополнительные ограничения во время Крещенских купаний.

Главе региона в Instagram задали вопрос будет ли он запрещать массовые купания в проруби. На что он ответил, что в этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Господин Куйвашев отметил, что в этом мнении он един с епархией и с митрополитом Евгением. «Береженного, как говорится, Бог бережет»,— написал губернатор.

Несмотря на это, губернатор также написал, что дополнительных ограничений решили не вводить.

«Мы прекрасно понимаем, что для многих воцерковленных людей этот день без того, чтобы окунуться в крещенскую прорубь, просто немыслим. Поэтому каких-то отдельных запретов 19 января решили не вводить. И все традиционные меры безопасности — дежурства спасателей, медиков, пункты обогрева и так далее — безусловно, будут обеспечены»,— написал Евгений Куйвашев.

Напомним, в этом году в регионе из-за COVID-19 сократили число купелей на Крещение. В Свердловской области будет организовано 108 купелей, в прошлом году в регионе было 152 купели.