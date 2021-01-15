В Свердловской области третий день подряд растет число заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 18 пациентов скончались, уточнил источник “Ъ-Урал”. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе было выявлено 64 410 случаев заражения COVID-19, более 56 тыс. человек выздоровели, 1 771 пациент умер.

Отметим, что в регионе третий день подряд увеличиваются показатели суточного прироста больных. За последний месяц наименьшее число инфицированных было зарегистрировано 12 января. Тогда заразился 361 человек. 13 и 14 января диагноз подтвердился у 374 и 383 свердловчан соответственно. При этом накануне в Свердловской области было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от COVID-19 — 20 человек.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.