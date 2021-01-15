Отели в Красной Поляне после каникул остаются загруженными на две трети

Отели на горнолыжных курортах Красной Поляны загружены в среднем на 66%, несмотря на отток туристов после новогодних праздников, сообщила мэрия города-курорта Сочи.

В частности, курорт «Роза Хутор» заполнен туристами на 67%, «Красная Поляна» — на 71%, «Газпром» — на 57%, малые средства размещения заполнены на 68%.

На горнолыжных курортах Красной Поляны действуют ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Продажи ски-пассов в пиковые часы ограничены, чтобы не создавать очереди на канатных дорогах, кабинки подвергаются обработке, отдыхающим напоминают о соблюдении социальной дистанции и масочного режима. По информации Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка на курорте остается стабильной. Случаев заболевания коронавирусом в организованных средствах размещения не зафиксировано.

Где россияне отдыхали на каникулах — в публикации “Ъ” «Туристов тянет к морю».

Анна Перова, Краснодар