Директора уральской компании будут судить за дачу взятки экс-главе СвЖД

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СВCтройCервис» Сергея Петрыкина за дачу взятки экс-главе Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 (дача взятки) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 годы обвиняемый передал взятку главе СвЖД в виде оказания услуг по строительству частного дома в Московской области и оплате дизайн-проекта стоимостью более 19 млн руб. Кроме того, ему вменяется хищение щебня, принадлежащего железнодорожному предприятию, стоимостью более 4,5 млн руб.

«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.

Напомним, уголовное преследование экс-главы СвЖД Алексея Миронова началось в декабре 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В первый раз Алексей Миронов якобы получил взятку в 2015 году от Евгения Савранина и Евгения Акулова, которые аффилированы с компанией «Строй тикс» (подрядчик СвЖД). По версии следствия, компания оплатила ООО «Премиум» эскизно-проектные работы дома, который собирался строить Алексей Миронов. Второй эпизод взяточничества был связан с ООО «СВСтройСервис». По версии следствия, взятки давались за покровительство Алексея Миронова при получении взяткодателями контрактов РЖД.

Алексей Миронов отрицал вину, заявляя, что он стал жертвой оговора со стороны недобросовестных подрядчиков СвЖД, отстраненных от заказов. В декабре 2018 года он был арестован, в феврале 2019 года Свердловский облсуд изменил меру пресечения на домашний арест, а 12 июня отменил и его, заменив на залог в 5 млн руб. Через несколько дней он покончил с собой в коттедже в Москве.