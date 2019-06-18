Железнодорожник вышел из дела

Бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден мертвым в своем доме в Москве. Предположительно, он застрелился, находясь в «сложном эмоциональном состоянии». Несколько дней назад он был освобожден из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб. в рамках уголовного дела о получении взятки за покровительство подрядчиков РЖД. Алексей Миронов с момента задержания категорически отрицал обвинения, заявляя об оговоре.



О том, что тело бывшего главы Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова было найдено в его доме в Москве на Рублевском шоссе, сообщил телеграм-канал Mash. Эту информацию “Ъ-Урал” подтвердили в окружении господина Миронова, не став комментировать подробности. Предположительно, господин Миронов покончил с собой, застрелившись. Собеседники “Ъ-Урал” отметили, что в последнее время он был в «сложном эмоциональном состоянии» из-за уголовного дела, возбужденного следователями Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, в декабре 2018 года ему было инкриминировано получение взятки на сумму 725 тыс. руб. за покровительство по службе (ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, в первый раз Алексей Миронов якобы получил взятку в 2015 году от Евгения Савранина и Евгения Акулова, которые аффилированы с компанией «Строй тикс» (подрядчик СвЖД). По мнению следствия, компания оплатила ООО «Премиум» эскизно-проектные работы дома, который собирался строить Алексей Миронов. Второй эпизод взяточничества был связан с фирмой Сергея Петрыкина ООО «СВстройсервис» (также подрядчик СвЖД). По версии следствия, господин Петрыкин оплатил стройматериалы для стройки дома Алексея Миронова в сумме 180 тыс. руб. По версии следствия, обе взятки давались за покровительство Алексея Миронова при получении взяткодателями контрактов РЖД.

В декабре 2018 года суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал господина Миронова. В феврале текущего года Свердловский облсуд изменил меру пресечения на домашний арест, а 12 июня отменил и его, заменив на залог в 5 млн руб. 6 апреля Алексея Миронова освободили от должности начальника СвЖД по истечении контракта.

В ходе расследования уголовного дела Алексей Миронов категорически отрицал вину. По его словам, он стал жертвой оговора со стороны недобросовестных подрядчиков СвЖД, которых отстранил от заказов. Позже стало известно, что заявители по уголовному делу Алексея Миронова сами оказались объектами внимания правоохранительных органов. В марте Евгений Акулов и юрист компаний Евгения Савранина Вера Дружинина были задержаны оперативниками регионального УФСБ в рамках проведения ОРМ по заявлению одного из подрядчиков СвЖД — Григория Калекина (ООО «ПСК»). Якобы они вымогали у него 3 млн руб., обещая, что тогда он избежит претензий со стороны СКР.

Адвокаты господина Миронова вчера комментировать ситуацию отказались.

Алексей Миронов родился 18 августа 1964 года. После окончания в 1986 году Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта работал на Среднеазиатской железной дороге. В 1994 году был переведен на Юго-Восточную железную дорогу, где прошел путь от дежурного по Мичуринскому отделению до заместителя начальника Юго-Восточной железной дороги (филиала ОАО «РЖД»), начальника службы перевозок. В феврале 2006 года был назначен начальником департамента управления перевозками ОАО «РЖД». В июле 2009 года возглавил Центральную дирекцию управления движением филиал ОАО «РЖД». В апреле 2011 года назначен начальником СвЖД.

Игорь Лесовских, Анастасия Реутова