Глава Минздрава и разработчик «Спутник V» поспорили о необходимости масок для привившихся

Имеющим большое количество антител следует ходить без маски для поддержания уровня защиты, сообщил «РИА Новости» директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. С этим мнением не согласен Минздрав. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, получившие вакцину от коронавируса COVID-19 обязаны носить маски при любом условии.

«Вируснейтрализующие антитела должны быть 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать… можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне»,— сказал глава центра, разработавшего первую российскую вакцину «Спутник V».

По словам господина Гинцбурга, сейчас возбудитель вируса есть во многих закрытых помещениях. «Человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживать за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител. Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три, четыре, пять месяцев начнет понижаться»,— добавил он.

По мнению главы Минздрава, маски вакцинировавшимся нужно носить, в первую очередь чтобы не заразить других. «Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек тем не менее может передать инфекцию тем, кто не защищен… Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

Позднее Александр Гинцбург скорректировал свою позицию. Он согласился с мнением министра, что ношение масок необходимо для того, чтобы не передавать вирус окружающим. «Прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией. Это важно для защиты тех окружающих, кто еще не привился. Действительно, те, у кого высокий титр антител G (устойчивый иммунитет к вируса.— “Ъ”), защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим»,— уточнил он.

Сейчас в большинстве российских регионов ношение маски в общественных местах обязательно для всех. За отсутствие маски гражданам грозит штраф. Массовая вакцинация в стране начнется в понедельник, 18 января.

О готовности регионов к вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».