В Дагестане отменены крещенские купания

Празднование Крещения в Кизляре пройдет без купелей на территориях православных храмов и церквей, сообщила мэрия города. Решение принято в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ранее об отказе от купаний на предстоящий православный праздник сообщили и в Махачкалинской епархии Русской православной церкви.

По словам настоятеля Свято-Георгиевского храма в Кизляре Павла Каликина, введенные ограничения не касаются торжественных богослужений, которые пройдут во всех храмах.

Решение церковной власти поддержала городская администрация. «В больнице города десятки больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, что говорит о непростой ситуации. Празднование без купелей исключит риск возникновения сложностей»,— цитирует пресс-служба мэрии главу Кизляра Александра Шувалова.

Двумя днями ранее стало известно об отмене крещенских купаний в нынешнем году в Махачкале.

Освящение вод Каспия в Дагестане состоялось впервые в 2014 году. С тех пор ежегодно крещенские купания собирали в Кизляре более 1 тыс. верующих, в Махачкале — более 200.

Подробнее об отмене купаний в российских регионах — в публикации “Ъ” «Снижение купательной способности».

Юлия Рыбина, Махачкала