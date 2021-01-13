Снижение купательной способности

Пандемия COVID-19 препятствует любимому развлечению православных верующих — крещенским купаниям в прорубях. В ряде регионов в рамках соблюдения санитарных норм религиозные мероприятия на свежем воздухе уже отменили. При этом, например, в Ростовской области, Ставропольском крае и Крыму купели все же готовят. В РПЦ пока не сформировали централизованную позицию относительно ограничительных мер. Однако по словам настоятеля церкви Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского, такой «экстремальный вид благочестия» неуместен в местах, где люди не смогут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения. В этом году из-за пандемии масштаб омовений — одной из главных крещенских традиций — в ряде регионов может быть ограничен. В частности, управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендовало не устраивать мероприятий у прорубей, объяснив, что «раздевалки являются местом скопления людей» и, следовательно, в них велик риск заразиться коронавирусом.

«Официального запрета нет, но целесообразность проведения зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия,— цитирует пресс-служба областного правительства слова представителей ведомства.— Организаторы мероприятий должны максимально обеспечить меры предосторожности и безопасности».

Власти Новосибирской области окончательного решения о запрете мероприятий пока не приняли. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник предоставил главам муниципалитетов выбор: либо закрыть традиционные места купания, либо обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемических мер.

Чиновники Иркутской области объявили, что популярная у горожан иордань в заливе реки Якоби в Иркутске оборудовать не будут. Они объяснили, что иначе соблюсти ограничения, связанные с пандемией, будет «проблематично». При этом в других муниципальных образованиях открытие купелей возможно при наличии разрешений МЧС, Роспотребнадзора и при условии соблюдения мер безопасности.

От организации крещенских купаний отказалась мэрия Перми. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин. Господин Демкин объяснил решение необходимостью соблюдать меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

В городе Артеме Приморского края в ночь с 18 на 19 января будут закрыты православные храмы. Освященную воду верующие смогут набрать на территории приходов, сообщают в администрации города. Тем не менее иордань для крещенского купания будет организована в одном из районов города.

В мэрии Краснодара сообщили, что решение о порядке проведения традиционных крещенских омовений примут в ближайшее время. Прямой запрет не вводили и власти Ставропольского края. Правда, еще в конце прошлого года управление Роспотребнадзора по краю рекомендовало ограничить число участников организованных на открытом воздухе мероприятий до 50 человек. Схожие рекомендации были даны управлением Роспотребнадзора по КЧР. Главный санврач республики Сергей Бескакотов посоветовал жителям воздержаться от посещения храмов и купания в проруби.

Оборудовать крещенские купели намерены власти Ростовской области. При этом в региональном пресс-центре по информированию населения региона о ситуации по коронавирусу не смогли пояснить ”Ъ”, какие меры безопасности будут приняты при организации мероприятий. В Крыму и Севастополе также не стали отменять традиционные крещенские купания, решив ограничиться рекомендациями Роспотребнадзора о соблюдении мер профилактики. В храмах и на набережных полуострова оборудуют деревянные купели и готовятся проводить праздничные службы с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

В управлении Роспотребнадзора по Москве не ответили на запрос “Ъ”. В Московской области на Крещение оборудуют более 220 мест для купания, сообщает «РИА Новости». Отмечается, что крещенских купаний в Подмосковье ждут более 200 тыс. человек.

В федеральном Роспотребнадзоре не планируют давать общие рекомендации по поводу предстоящих крещенских купаний. В пресс-службе ведомства, куда “Ъ” обратился с просьбой прокомментировать ситуацию, подчеркнули, что «вопросы дополнительных ограничительных мероприятий находятся в компетенции региональных властей».

У Русской православной церкви также нет единой позиции по поводу крещенских купаний. Представители РПЦ сообщили “Ъ”, что она будет сформирована в ближайшие дни.

Настоятель церкви Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский, например, считает, что нет необходимости окунаться в источники в «такое сложное время». Он отмечает, что традиция крещенских купаний не является строго церковной.

Это, по словам отца Алексея, «экстремальный вид благочестия», который «неожиданно» стал набирать силу в последние десятилетия, а христиане, соблюдающие традицию, «совершенно не осознают» смысл праздника. «В эти дни лучше воздержаться от массовых скоплений в местах, где люди не смогут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим»,— сказал “Ъ” отец Алексей.

Отметим, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел уже обратился к жителям Югры с просьбой прислушаться к рекомендациям врачей, «которые самоотверженно трудятся во благо всех нас», и воздержаться в этом году от омовений в прорубях. В ХМАО отменены крещенские купания, а также традиционные крестные ходы. Решение, сообщили в оперштабе региона, принято вместе с югорской епархией.

Замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что «ограничения посещения крещенских купаний со стороны властей из-за пандемии не вызовут в церкви такого же возмущения и даже сопротивления, как запрет на богослужения с участием прихожан на Пасху». По его словам, в церковной среде скорее встанет вопрос о том, как и в каких условиях разливать желающим крещенскую воду. «В остальном духовенство показало с марта прошлого года, что уже привыкло к необходимости соблюдать санитарные нормы и отнюдь не склонно к ковид-диссидентству, если дело не касается полного запрета служб»,— сказал “Ъ” эксперт.

Его слова подтверждает протоирей Алексей Уминский: «Мы все озабочены проблемой, как сделать так, чтобы при раздаче крещенской воды, что действительно является церковной традицией, сохранить все предписания для храма. Мы специально приготовили огромное количество пластмассовых емкостей, чтобы после службы раздать воду прихожанам с соблюдением всех санитарных норм».

Наталья Костарнова, Павел Коробов; корсеть “Ъ”