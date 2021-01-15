Здание кинотеатра «Космос» в Новочеркасске выставлено на торги

В Новочеркасске выставлено на торги здание кинотеатра «Космос», принадлежащего ООО «Кино-Космос». Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве арбитражным управляющим Романом Чижиковым.

Трехэтажное здание кинотеатра площадью 1,6 кв. м находится на пр-кте Баклановском, 120. Начальная цена лота составляет более 91,5 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, летом 2019 года «Россельхозбанк» подал заявление о признании компании ООО «Кино-Космос». Размер исковых требований составил больее 78 млн руб. Основанием для иска стала кредитная линия, которую банк открыл для компании в 2016 году. «Кино-космос» брал кредит для ремонта здания кинотеатра. Лимит по кредиту составлял 65 млн руб, а рассчитаться с долгами клиент должен был до 26 июня, однако не выполнил обязательств.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Кино-Космос» учреждено в сентябре 2005 года с основным видом деятельности «деятельность в области демонстрации кинофильмов». Компанией владеет Альвина Короткова. Осенью 2019 года в компании была введена процедура наблюдения.

Наталья Шинкарева