Новочеркасский кинотеатр «Космос» попал под наблюдение

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Кино-Космос», которая владеет кинотеатром «Космос» в Новочеркасске. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим утвержден Роман Чижиков. Его отчет суд заслушает 26 марта 2020 года.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, заявление о признании компании банкротом в июле этого года подал «Россельхозбанк». Размер исковых требований составил больее 78 млн руб. Как рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда, основанием для иска стала кредитная линия, которую банк открыл для компании в 2016 году. «Кино-космос» брал кредит для ремонта здания кинотеатра. Лимит по кредиту составлял 65 млн руб, а рассчитаться с долгами клиент должен был до 26 июня, однако не выполнил своих обязательств.Первое заседание назначили на 29 июля.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Кино-Космос» учреждено в сентябре 2005 года с основным видом деятельности «деятельность в области демонстрации кинофильмов». Компанией владеет Альвина Короткова, а генеральным директором является Виктория Бичевая. Выручка кинотеатра за 2017 год составила 20,7 млн руб., прибыль -2,3 млн. руб.

Дарья Голякова