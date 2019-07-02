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«Россельхозбанк» подал иск о банкротстве новочеркасского кинотеатра «Космос»

Ростовский Арбитражный суд принял заявление «Россельхозбанка» о признании банкротом ООО «Кино-Космос», которая владеет кинотеатром «Космос» в Новочеркасске. Информация об этом есть в картотеке суда. Размер исковых требований к компании — больше 78 млн руб. Первое заседание назначили на 29 июля.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Кино-Космос» учреждено в сентябре 2005 года с основным видом деятельности «деятельность в области демонстрации кинофильмов». Компанией владеет Альвина Короткова, а генеральным директором является Виктория Бичевая. Выручка кинотеатра за 2017 год составила 20,7 млн руб., прибыль -2,3 млн. руб.

Дарья Голякова


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