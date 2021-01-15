Глава Удмуртии рассказал подробности о плане развития региона до 2030 года

Подробности об индивидуальном плане развития Удмуртии до 2030 года, который представили в правительство РФ, рассказал глава региона Александр Бречалов на встрече с журналистами. Об этом сообщает корреспондент "Ъ-Удмуртия" с места событий.

«Мы сделали план до 2030 года, вполне конкретный. Мы сейчас в первую очередь говорим про экономику. С точки зрения экономики это 52 проекта, более 14 тысяч рабочих мест. Реализация этих проектов даст возможность уже к 2026 году свой бюджет — собственный республиканский — на уровне 99-100 млрд руб. У нас вполне реалистичная потребность по году 84 млрд руб. К 2026 году прибавляйте по 1,8-2%. То есть все равно мы будем в реальном профиците. Да, это не будет совсем бюджет развития, но и не будет бюджет выживания. А к 2030 году реализация этих проектов позволит выйти на собственные доходы в 132-136 млрд руб., а это уже бюджет развития. При том определенный рывок с точки зрения соцобъектов мы сделаем как раз до 2026 года»,— отметил господин Бречалов, добавив, что для реализации этих проектов нужны дополнительные инвестиции со стороны бюджета республики на сумму около 37 млрд руб.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Удмуртии с главой республики Александром Бречаловым. Встреча проходила посредством видеоконференцсвязи. Руководитель региона доложил главе государства об итогах 2020 года и планах на 2021-й, а также попросил поддержать предложение разработать совместно с правительством РФ индивидуальную программу развития республики. Господин Путин указал на необходимость следить за безработицей, больше заниматься дорогами и способствовать диверсификации на предприятиях ОПК. Эксперты отмечают, что для региона в условиях падения доходов бюджета важно поднимать на федеральном уровне вопрос сохранения финансовой устойчивости, как это сделал господин Бречалов.

Подробности читайте в материале «В целом ситуация нормальная, стабильная».