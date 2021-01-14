Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Удмуртии с главой республики Александром Бречаловым. Встреча проходила посредством видеоконференцсвязи. Руководитель региона доложил главе государства об итогах 2020 года и планах на 2021-й, а также попросил поддержать предложение разработать совместно с правительством РФ индивидуальную программу развития республики. Господин Путин указал на необходимость следить за безработицей, больше заниматься дорогами и способствовать диверсификации на предприятиях ОПК. Эксперты отмечают, что для региона в условиях падения доходов бюджета важно поднимать на федеральном уровне вопрос сохранения финансовой устойчивости, как это сделал господин Бречалов.



Встреча Владимира Путина и Александра Бречалова проходила в онлайн-режиме. Глава государства отметил, что судя по последним данным по республике, «в целом ситуация нормальная, стабильная», наблюдается рост валового регионального продукта и промышленного производства, а также сельского хозяйства. Александр Бречалов свой доклад начал с темы нового коронавируса. Он сообщил, что осенью в республике развернули дополнительно 750 коек и возобновили работу обсерваторов. По его словам, в настоящий момент в Удмуртии 44% коечного фонда свободны, есть резерв. Идет вакцинация от COVID-19 в первую очередь медицинских работников. В Удмуртию поступило 5,442 тыс. доз вакцины от COVID, уже более 900 человек привито.

Господин Путин попросил главу Удмуртии быть в контакте с губернаторами соседних регионов, «потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем». По его словам, нужно грамотно управлять коечным фондом в рамках региона, «чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом». Александр Бречалов ответил, что такая работа ведется.

Глава Удмуртии также рассказал об основных итогах 2020 года, в частности, о поддержке предпринимательств в период пандемии, развитии экспорта, строительстве дорог и наращивании объемов производства гражданской продукции на оборонных предприятиях. При этом он отметил, что с 2017 года правительству республики удалось снизить объем государственного долга, однако в 2020 году республика недополучила налоговых поступлений на 10 млрд руб., что привело к существенному росту госдолга. По словам господина Бречалова, республиканские власти занимались оптимизацией расходов, административной реформой, централизацией госзакупок, поиском дополнительных доходов.

«Но при этом по-прежнему ситуация с бюджетом, и особенно с государственным долгом, находится в критичной зоне, и здесь мы продолжаем работать с правительством РФ»,— отметил глава Удмуртии.

По его словам, подготовлена стратегия развития региона до 2030 года, которая включает два варианта — консервативный, с медленным ростом, и оптимистичный, по которому объем собственных доходов к 2030 году должен составлять 132 млрд руб. (в 2020 году был 61 млрд). Оптимистичный прогноз основан на конкретных проектах. «Но для реализации этих проектов нужны в том числе инвестиции. Я разговаривал на эту тему с Максимом Орешкиным (советник президента РФ — “Ъ”), он разделяет позицию, что нужна индивидуальная программа развития республики, которая должна быть разработана совместно с правительством. Считаю, что Удмуртия — тот регион, который в краткосрочной перспективе может показать более значительный интенсивный рост, чем тот, который мы сейчас имеем. Нам нужно всего лишь помочь реализовать инвестиционные проекты»,— рассказал господин Бречалов.

«Что касается плана развития республики, то это, конечно, очень правильная идея, хорошее предложение. Доработайте, пожалуйста, в администрации и в правительстве»,— ответил глава государства.

Владимир Путин считает, что глава Удмуртии и его команда справляются с задачами, которые стоят перед республикой.

«В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям. Я уже о некоторых из них сказал. Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков»,— сказал глава государства.

Он просил продолжать работу в этом направлении, но при этом не вредить бизнесу.

Президент обратил внимание, что аварийного жилья в республике меньше, чем в среднем по стране, и за этим показателем нужно следить, чтобы не происходил неконтролируемый рост, при этом в регионе строят больше жилья с каждым годом. Также господин Путин просил держать на контроле уровень безработицы, он в Удмуртии он 6,9%, а в среднем в стране 6,3%. «Вы сами сказали по поводу дорог. Действительно, темп набран неплохой, но все-таки количество дорог, находящихся пока в ненормативном состоянии, еще слишком велико. Поэтому этот темп ремонтов, темп строительства, безусловно, нужно сохранить»,— сказал Владимир Путин.

Президент назвал недостаточными темпы освоения оборонными предприятиями выпуска гражданской продукции.

«Ясно, что это предприятия не регионального значения и не являются региональной собственностью, все-таки я вас прошу с руководителями предприятий отдельно собраться, поговорить. У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее. Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве РФ, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят»,— обратился президент к главе Удмуртии.

И.о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин, анализируя итоги встречи, отмечает, что в целом она прошла позитивно. «Особых критических замечаний Владимир Путин не высказывал. Он понимает, что регионы, как и в целом страна, столкнулись с таким сложным вызовом в прошлом году, что для обеспечения жизни и здоровья граждан пришлось вводить локдаун. Все это дало негативные последствия для экономики. Тяжелая ситуация с бюджетом и госдолгом в регионе — это вопросы в федеральной плоскости, ведь в республике остается очень небольшая часть от собираемых здесь налоговых поступлений. Субъекты РФ должны иметь ресурсы для решения социально значимых проблем»,— сказал эксперт.

По его мнению, важно, чтобы на федеральном уровне звучали вопросы бюджетной обеспеченности регионов, необходимости дополнительно финансировать регионы, которые большую часть налогов отправляются в Москву, особенно в преддверии послания президента Федеральному собранию.

Политолог Александр Балицкий напомнил, что накануне депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев на пресс-конференции в Ижевске сообщил, что проговаривается вопрос о включении республики в список регионов, для которых будет подготовлен индивидуальный план развития. «Появление этой темы в повестке встречи президента с Александром Бречаловым было не случайным. Власти республики понимают, что бороться за федеральные средства необходимо. При этом такой позитивный настрой в беседе вызывает вопросы: все-таки в прошлом году в команде главы были и кадровые проблемы, и ситуация в бюджете ухудшилась, да, коронавирус, но тем не менее. Возможно, разговор был призван перенастроить негативные ощущения, которые в условиях предстоящих выборов в Госдуму не нужны ни на региональном, ни на федеральном уровне»,— полагает политолог.

Михаил Красильников