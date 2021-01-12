Из-за отмены крещенских купаний в ХМАО организуют патрулирование водоемов

С 18 по 20 января из-за отмены крещенских купаний сотрудники госинспекции по маломерным судам (ГИМС) организуют патрулирование водоемов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Патрулирование будет проводиться с целью выявления стихийных прорубей и обеспечения безопасности населения. «В праздник Крещения существует вероятность, что граждане начнут устраивать стихийные купели или использовать для обряда омовения полыньи на водоемах»,— сказала начальница отдела безопасности людей на водных объектах главка МЧС по округу Ольга Кашкарова.

Инспекторы будут следить за традиционными местами организации купелей, водоемами вблизи дачных и садовых кооперативов, местами массового выхода людей на лед.

Ранее Ханты-Мансийская митрополия приняла решение воздержаться от крещенских купаний из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

С начала пандемии в ХМАО COVID-19 подтвердился у 43 715 человек, из которых 40 001 уже выздоровели. 591 пациент скончался.

Михаил Мананников