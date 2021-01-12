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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Свердловские власти не будут вводить ограничения на Крещение

Власти Свердловской области не будут вводить дополнительные ограничения на время крещенских купаний, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. «Мы просто рекомендуем избегать мест массового скопления людей и рисков заболевания. При этом мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто захочет окунуться в прорубь, и мы это будем делать, но советовали бы выбрать иной способ проявить свою воцерковленность»,— сказал он.

Ранее Ханты-Мансийская митрополия приняла решение воздержаться от крещенских купаний из-за пандемии коронавируса. С 18 по 20 января в округе будет проводиться патрулирование водоемов.

Напомним, до 18 января в Свердловской области действует режим самоизоляции и масочный режим. На 12 января с начала пандемии в регионе общее число заболевших COVID-19 составило 63 261. Более 55,6 тыс. пациентов выздоровели, еще 1 718 человек скончались.

Михаил Мананников


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