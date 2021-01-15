Военные с начала пандемии 520 раз продезинфицировали больницы Курской области

С начала пандемии отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированная в Курской области, 520 раз продезинфицировала в регионе объекты здравоохранения и 7,5 тыс. раз обработала автомобили скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Ежемесячно военнослужащие дезинфицируют служебные автомобили медиков около 1300 раз. Посты спецобработки расположены в шести медицинских учреждениях Курска, в том числе в родильном доме и госпитале для ветеранов войн. На постах размещена спецтехника, в частности, авторазливочные станции АРС-14КМ. Военные специалисты экипированы в защитные маски и респираторы, а для обработки используется безопасный для окружающих раствор военного назначения, следует из сообщения.

Как военные тренировались бороться с инфекциями — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин