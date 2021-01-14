В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались 20 человек

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 20 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Это рекордное подтвержденное число смертей за сутки с начала пандемии. За весь период в регионе умерли 1 753 человека.

За сутки в регионе подтвердили 383 случая заражения. Общее число заболевших на 14 января достигло 68 018.

В конце года в регионе началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. В начале недели в регион поступили более 6,7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Фонд «Петербургская политика» включил Свердловскую область в список регионов с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.