Свердловскую область отнесли к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от коронавируса

Фонд «Петербургская политика» отнес Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от коронавируса. В регионе прививают только медработников, анонсировалась вакцинация педагогов и работников общественного транспорта. Как отмечается в исследовании, 22 декабря в регионе было объявлено о возможности записаться на вакцинацию по телефону 122 в тестовом режиме. По данным оперативного штаба, за 16 дней в очередь записались 4 423 человека (без учета врачей и учителей) — то есть ажиотажный спрос отсутствует. Приглашение на прививку должно поступить после поступления достаточного количества вакцин.

Политологи также напомнили, что до нового года было получено 9 тыс. вакцин, в январе ожидается поступление 10 тыс. (по другим данным — 50 тыс.), в феврале — 100 тыс. Развернуто 27 прививочных пунктов, впоследствии их число планируется увеличить до 76.

Помимо Свердловской области в список регионов с ограниченной доступностью попали еще 14 субъектов. Среди них Краснодарский край, Татарстан, Новосибирская область.

К «отличникам» вакцинации «Петербургская политика» относит Москву, Подмосковье, Сахалинскую область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, особо отмечая в последних трех субъектах отсутствие ограничений по профессиональному признаку.

Подробнее об этом — в материале «О, где же ты, шприц?».