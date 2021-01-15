Россия в ближайшие дни объявит о выходе из Договора по открытому небу

Власти РФ приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет военным 33 стран совершать инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления предсказуемости и доверия. Об этом “Ъ” сообщили источники в госструктурах РФ.

О принятом решении будет официально объявлено в ближайшие дни. После этого власти РФ разошлют уведомления странам-партнерам по договору. Если решение не будет пересмотрено, оно вступит в силу через шесть месяцев.

О том, что Россия готовится пересмотреть свое участие в ДОН, “Ъ” сообщал 14 января. В прошлом году из соглашения вышли США, вынудив Россию искать адекватный ответ на такой шаг.

Москва предприняла несколько попыток добиться от участвующих в договоре европейских стран гарантий того, что они не будут делиться с США данными, собранными в ходе облета территории РФ, и что они не будут ограничивать полеты российских инспекционных бортов над расположенными в Европе американскими военными объектами. Однако договориться о таких гарантиях не удалось.

По словам собеседников “Ъ”, решение о выходе президент России Владимир Путин принял после консультаций со всеми компетентными структурами. На декабрьской пресс-конференции он, отвечая на вопрос британского журналиста, недвусмысленно дал понять, что без запрошенных гарантий Россия в договоре не останется: «США вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Оставить все как есть? Значит, вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем такие элементарные вещи анализировать и смотреть на них?».

О позиции России— в материале “Ъ” «Не смеют крылья вздорные над Родиной летать».

Елена Черненко