Не смеют крылья вздорные над Родиной летать Россия может пересмотреть свое участие в Договоре по открытому небу вплоть до выхода

Как стало известно “Ъ”, Москва собирается объявить о пересмотре своего участия в Договоре по открытому небу, позволяющему 33 странам-участницам осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга. В прошлом году из соглашения вышли США, вынудив Россию искать адекватный ответ на такой шаг. По мнению экспертов, Россия может не только приостановить свое участие в договоре, но и вообще выйти из него. Если все пойдет по жесткому сценарию — будет похоронен механизм, игравший важную роль в укреплении доверия между Россией и Западом.

Российские власти вплотную подошли к решению вопроса о том, стоит ли по-прежнему оставаться в Договоре об открытом небе (ДОН). Об этом “Ъ” рассказали несколько источников в госструктурах РФ. Вопрос назрел в связи с тем, что из этого договора в ноябре вышли США.

В Вашингтоне тогда заявили, что Россия не соблюдает соглашение и участие в нем более не отвечает интересам национальной безопасности США. Москва претензии в свой адрес отвергла, заявив, что США лишь искали повод избавиться от еще одного договора, накладывающего на них обязательства в сфере контроля над вооружениями.

Европейские союзники США по НАТО убеждали Вашингтон не покидать ДОН, напоминая, что этот договор играет важную роль в укреплении безопасности, предсказуемости и доверия (так, например, именно благодаря ему западные страны в 2014 году могли убедиться, что, вопреки слухам, Россия не разместила значительные контингенты и вооружения на границе с Украиной). Но в администрации Дональда Трампа к союзникам не прислушались.

Источники “Ъ” говорят, что потом и сами европейцы не восприняли всерьез обращения Москвы.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров назвал два условия, при выполнении которых Россия была готова остаться в ДОН.

Во-первых, Москва потребовала от европейских стран—участниц договора письменных гарантий, что они не будут передавать США информацию, собранную при полетах над российской территорией.

Во-вторых, российская сторона настаивала на том, чтобы европейцы письменно заверили ее, что не будут запрещать российским самолетам инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты.

Как ранее сообщал “Ъ”, эти требования российские официальные лица передали своим партнерам еще в октябре. Запрашиваемых гарантий Москва тогда так и не получила (см. “Ъ” от 16 ноября 2020 года). Пока не изъявили европейские страны и желания вносить представленные Россией правки и дополнения в принятое Консультативной комиссией в рамках ДОН в 2002 году решение о защите данных. Москва предложила обновить этот документ с целью предотвращения утечек копий материалов аэрофотосъемки с аппаратуры наблюдения за пределы круга участников ДОН.

3 января немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в МИД ФРГ сообщила, что 22 декабря Россия вновь обратилась к остающимся в договоре 32 партнерам с призывом отреагировать на ее требования. Последним сроком для ответа в российской ноте якобы называлось 1 января. В случае отказа от выполнения требований российская сторона, говорилось в письме, «будет считать себя вынужденной начать процедуру выхода из договора».

Немецкое издание тогда сообщило: главы МИДов 16 европейских стран, среди которых ФРГ и Франция, направили России коллективный ответ, отклонив ее запросы. В их письме говорилось, что в тексте договора и так сказано, что собранная в ходе полетов информация может передаваться только странам—участницам ДОН, а потому переподтверждать этот пункт нет необходимости.

Что касается гарантий на пролет над американскими объектами, то главы МИДов европейских стран утверждают, что США и не требуют от европейских стран НАТО ограничивать облеты своих баз.

Европейцы считают, что все возникающие противоречия должны обсуждаться в рамках Консультативной комиссии по ДОН, очередное заседание которой намечено на 25 января (впрочем, они готовы созвать его и раньше).

Россию такая позиция не устраивает, что следует из комментариев официальных лиц. «В тексте договора отсутствуют прямые ссылки на закрытый характер информации, получаемой с помощью аппаратуры наблюдения, а также на ограничение доступа к ней. Он также не содержит положений, которые требовали бы от государств-участников гарантий не передавать результаты наблюдательных полетов в "чужие руки", как не содержит и требований об обеспечении сохранности таких результатов»,— заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

А директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что «в конечном итоге ДОН нужен России ровно в той же мере, что и партнерам». «Расчет на то, что это не так, может привести к серьезным для них потерям, как это уже бывало раньше, например с ДОВСЕ (Договором об обычных вооруженных силах в Европе, участие в котором Россия приостановила в 2007 году.— “Ъ”),— недвусмысленно предупредил он.— Мы будем выстраивать свою линию в отношении договора на основе национальных интересов России и наших союзников и с учетом постоянного мониторинга заявлений и действий других его участников. При этом все варианты дальнейших шагов остаются для нас открытыми».

Жестче всех по поводу ДОН на декабрьской пресс-конференции высказался президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос британского журналиста: «США вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать-то? Оставить все как есть? Значит, вы как страна НАТО будете над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем такие элементарные вещи анализировать и смотреть на них?»

Опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что в сложившейся ситуации российские власти откажутся от дальнейших попыток добиться гарантий от европейцев и не будут ждать, решит ли будущая администрация США вернуть страну в ДОН, а объявят о приостановке участия в договоре или даже о выходе из него.

«В политическом плане ДОН должен работать на поддержание транспарентности и кооперативной безопасности в Европе. США из него вышли, а европейцы оказались не готовы сделать широкий жест в его поддержку. Учитывая охлаждение отношений России с Европой в последнее время и сложную историю взаимодействия Москвы с Джо Байденом, нельзя исключить, что российское руководство решит, что кооперативную безопасность в Европе строить не с кем, и тогда ДОН повторит судьбу ДОВСЕ, что, конечно, было бы жаль»,— заявил “Ъ” старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович считает, что «Россия и так проявила неожиданное терпение в условиях абсолютно пассивной позиции оставшихся стран—участниц договора, в первую очередь европейских». «Европейцы же и Канада, видимо, полагали, что проблема рассосется сама собой, в том числе в связи со сменой администрации в Белом доме. Вместе с тем с российской стороны были сформулированы весьма конкретные предложения по сохранению ДОН, продемонстрирована готовность к относительно гибкому подходу в части их формализации, однако никакой предметной реакции, помимо заверений в важности договора самого по себе, видимо, так и не было встречено,— сказал эксперт “Ъ”.— Теперь наша сторона, скорее всего, объявит о приостановке своего участия, а возможно, и о запуске процедуры выхода».

Елена Черненко