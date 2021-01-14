СМИ: Дзюба сдал сомнительный тест на COVID-19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пропустить первый сбор команды в ОАЭ из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщили «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ». Сомнительный результат также получил вратарь Андрей Лунев. Сборы в Дубае пройдут с 15 по 27 января.

По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба решило не рисковать, так как в Дубае действуют строгие правила безопасности. Но Дзюба может присоединиться к команде позднее или начать подготовку со второго сбора.

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