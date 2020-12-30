Позатупились мячи русские

В том, что происходило в российском футболе и с российским футболом в период пандемии коронавируса, можно найти разве что один несомненный плюс. Самые удачные для него годы следовали за такими, которые вроде бы никаких свершений не сулили. И разве что это обстоятельство заставляет, например, бороться с соблазном заранее записать Россию в неудачницы перенесенного с минувшего лета на будущее чемпионата Европы.

Этот год был сложным для всего мирового футбола. Для футбола российского он был очень сложным. Его вообще при желании легко изобразить длинным списком неприятностей — мелких и крупных.

Внутренний чемпионат чуть ли не еженедельно доказывал, что старые демоны из него никуда не исчезают.

Никуда не исчезают скандалы с судейством, несмотря на VAR, на появление в роли его куратора венгра Виктора Кашшаи — человека вроде бы нейтрального, непредвзятого, с богатым опытом арбитража. А реакция на них от пострадавших — или тех, кто считают себя пострадавшими,— по-прежнему горячая, вплоть до истерики: срыв владельца «Спартака» Леонида Федуна, в августе после матча с «Сочи» заявившего, что готов сниматься с первенства,— особый случай, но в общую картину вписывающийся. А с ними соседствуют разбирательства по поводу расизма, нападений с «физическим воздействием», финансовый коллапс «Тамбова».

И все это на фоне стагнирующих телерейтингов: в конце концов выяснится, что этапы Кубка России по фигурному катанию смотрят лучше, чем топовый футбол,— если не относить к футболу странное home video Артема Дзюбы , в ноябре порвавшее на куски интернет и соцсети.

Международные турниры боли только добавляли. Отечественные гранды пережили порку в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а до еврокубковой весны из них смог дожить лишь «Краснодар». Сборная, бодро стартовав в Лиге наций, постепенно увяла и в ноябре уже была пародией на четвертьфиналиста чемпионата мира, закончив свой сезон поражением — 0:5 — в Сербии. А ее тренер Станислав Черчесов, заглянув на «Матч ТВ», вдруг заговорил про своих игроков так, что за время интервью успел избавиться от имиджа человека, может, простоватого и грубоватого, но жутко ценящего и готового защищать до последнего любого, кто очутился в его заявке. А заодно, судя, например, по ответному заявлению ЦСКА с фигурирующим в нем словом «физрук», он, кажется, изменил отношение к себе тех, кто поставляет ему в заявку футболистов.

Весь российский футбол, о котором после во всех смыслах успешного домашнего мирового первенства 2018 года было принято говорить всерьез, с воодушевлением, с надеждой, вдруг превратился в объект горьких и негорьких шуток и апокалиптических прогнозов — притом что, может быть, его страдания, как ни странно, являются, наоборот, поводом для оптимизма.

И потому, что, похоже, запустили если не процесс реформ — не косметических, а поглубже, то хотя бы полноценную дискуссию о них, и потому, что вообще-то история отечественного футбола — иллюстрация в том числе тезиса о том, насколько он тонкая штука с точки зрения трендов. Во всяком случае, чисто спортивных.

В 2007 году формальный флагман российского клубного футбола ЦСКА набрал всего очко в группе Лиги чемпионов, «Локомотив» с треском пролетел мимо play-off Кубка UEFA, а «Зенит» кое-как выбрался в него из скромнейшей группы. Сборная России чудом, проиграв израильской команде, вымучив выигрыш у «карликов» андоррцев, пробилась на чемпионат Европы, а про ее тренера Гуса Хиддинка было принято говорить с отчетливыми нотками сомнения в голосе. В 2008 году «Зенит» взял еврокубок, по дороге к нему поиздевавшись над «Баварией», а только что неубедительная сборная добралась до бронзы европейского первенства.

Спустя десять лет все было похоже. Российские клубы в 2017 году вышли в еврокубковую весну довольно кучно — четверкой, но в целом смотрелись так себе. Российская сборная на «разминочном» перед чемпионатом мира Кубке конфедераций не вышла из группы, товарищеские матчи играла неровно, футбол показывала скучноватый, а определением «физрук», пусть не произнося его вслух, наградить Станислава Черчесова наверняка хотелось многим. В 2018 году ЦСКА прорвался в четвертьфинал Лиги Европы — достижение, на которое в следующих розыгрышах так никто и не посягнул, а сборная России — в четвертьфинал мирового первенства.

В будущем сезоне нелогичный российский футбол ждут значимые соревнования. «Краснодар» ждет Лига Европы, сборную — отбор на чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы, сдвинутый коронавирусом с «несчастливого» года на лето того, что за ним.

Алексей Доспехов