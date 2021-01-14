Краснодарский край стал самым популярным новогодним направлением в РФ в 2021 году

Краснодарский край стал самым популярным в России направлением по итогам новогодних праздников. Об этом сообщает Ассоциация турпоператоров России.

Курорты региона приняли около 400 тыс. туристов, из них 270 тыс. человек отдохнули в Сочи. Отели на Черноморском побережье были заполнены на 70%.

На втором месте в списке самых популярных новогодних направлений стал Крым, где отдохнули 240 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 14%. Замыкают первую тройку горные курорты Карачаево-Черкесии, которые посетили 150 тыс. человек (+15% к уровню 2020 года). Также в топ-10 попали Кемеровская область (курорт Шерегеш), Калининградская область, Татарстан, Вологодская область, Санкт-Петербург и Москва.

По агрегированным данным крупнейших туроператорских компаний, Краснодарский край также стал лидером по бронированиям на организованном рынке. Суммарно на прибрежный кластер Сочи и горнолыжные курорты Красной Поляны у туроператоров пришлось от 50% до 70% бронирований праздничного периода. Также туроператоры отмечают по сравнению с прошлыми новогодними праздниками спрос на Краснодарский край на 30-50%.

Москва и Санкт-Петербург, несмотря на попадание в топ-10, стали лидерами по снижению турпотока в новогодние праздники. По данным туроператора «Дельфин», объемы бронирований туров в Санкт-Петербург на новогодний период упали на 76%. Петербургские туроператоры говорят о 80% снижении спроса. По информации городского комитета по развитию туризма, загруженность отелей Северной столицы в новогодние каникулы в 2021 году в среднем не превысила 18-20%. В Москве продажи новогодних туров по сравнению с прошлым годом сократились на 83%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по сравнению с показателями 2020 года, в эти новогодние каникулы турпоток в Краснодарский край снизился вдвое. Сочи по итогам первой декады января 2021 года посетили 270 тыс. туристов. Власти города заявляли, что это на 11% больше, чем в прошлом году. 30% из всех отдыхающих – дети. В Геленджике в новогодние праздники отдохнули больше 20 тыс. человек. Турпоток в Анапу составил около 40 тыс. отдыхающих.

Для сравнения: в январские праздники 2020 года курорты Краснодарского края посетили 800 тыс. человек. Это на 3% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Турпоток в Сочи в первую декаду 2020 года составил 524 тыс. человек. Краснодар в праздники посетили 66 тыс. отдыхающих.

Алексей Белянин