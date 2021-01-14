Минтранс обрел нового куратора авиации

Новым куратором авиации в Минтрансе станет летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик. Он назначен заместителем министра, перейдя в Минтранс вслед за своим прежним шефом Виталием Савельевым, возглавившим министерство в ноябре 2020 года. Глава Росавиации Александр Нерадько утратит должность первого замглавы Минтранса, однако сохранит пост главы агентства.

Виталий Савельев начинает формировать свою команду в Минтрансе. Новым заместителем министра транспорта, отвечающим за авиацию, станет летный директор и член правления «Аэрофлота» Игорь Чалик, сообщили в министерстве.

Господин Чалик работает в «Аэрофлоте» практически всю карьеру, придя в компанию в 1983 году. Стал летным директором компании в 2011 году, когда ей руководил Виталий Савельев. Сам господин Савельев, руководивший «Аэрофлотом» с 2009 года, в ноябре 2020 года был назначен главой Минтранса.

До этого куратором авиации в Минтрансе был Александр Нерадько, который в дополнение к посту главы Росавиации также с марта 2020 года занимал должность первого замминистра транспорта. Теперь он ее освободит, сохранив руководство агентством.

Первым замглавы Минтранса назначен руководитель Росавтодора, замминистра транспорта Андрей Костюк.

Господин Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, первым заместителем министра транспорта его назначили в марте 2020 года. Господин Костюк возглавляет Росавтодор с 2018 года, замминистра транспорта он стал с 2019 года.

Отдел бизнеса