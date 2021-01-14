Владимира Путина ждут в июле на открытии собора Казанской иконы Божией Матери

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл приглашены в Казань 21 июля на открытие собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сегодня на встрече с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня строительство вплотную приблизилось к своему завершению. На июль текущего года намечено проведение торжественного открытия и освящение собора, на которое приглашены глава нашего государства и Святейший Патриарх Кирилл», — сказал глава республики.

Как писал «Ъ-Казань», освещение собора планировалось на 21 июля 2021 года в соответствии с договоренностью патриарха Кирилла и прежнего митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который в ноябре умер от коронавируса. Новый митрополит Кирилл в своем рождественском послании священнослужителям и мирянам подтвердил, что событие «совершится 21 июля в день празднования Казанской иконы Божией Матери».

Собор Казанской иконы Божией Матери начали восстанавливать по указу Рустама Минниханова 26 апреля 2016 года. Генподрядчиком выступило ООО «Евростройхолдинг+». По историческим материалам, фотографиям, рисункам и чертежам удалось полностью воссоздать первоначальный облик храма. Высота собора с учетом креста составляет 49 метров.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"