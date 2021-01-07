Митрополит Татарстана поблагодарил Рустама Минниханова за «доброе управление республикой»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в рождественском послании священнослужителям и мирянам выразил «благодарение руководству Татарстана, президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за доброе управление республикой и неоценимую поддержку святой церкви».

При этом отец Кирилл, возглавивший митрополию лишь месяц назад, назвал Казань любимым городом, а Татарстан «нашей республикой» и отметил «многовековую дружбу населения» региона.

«Слова благодарности сегодня и первому президенту республики, а ныне государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шариповичу Шаймиеву за неравнодушное участие в деле возрождения нашего национального достояния»,— сказал также митрополит.

Он пояснил, что речь идет о соборе Казанской иконы Божией Матери, воссоздание которого «практически завершено». Освящение храма, как отметил священнослужитель, «совершится 21 июля в день празднования Казанской иконы Божией Матери». «Возвращение этой святыни было особым подвигом и заботой блаженной памяти почившего митрополита Феофана»,— добавил митрополит Кирилл.

Как писал «Ъ-Казань», планы открытия собора в этом году также подтвердил Рустам Минниханов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"