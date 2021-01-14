Мэрия Сочи: сход оползня на ул. Транспортной произошел из-за сильных осадков

Продолжительные осадки стали причиной схода оползня в Сочи, в районе ул. Транспортной. Об этом рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Игорь Шержуков.

«За три дня в некоторых районах Сочи выпало до 38 мм осадков. Это привело к переувлажнению почвы и, как следствие, активизировались оползневые процессы. В настоящее время все сотрудники предприятия эвакуированы с места. Завтра будут проведены исследовательские работы и будет принято решение о ликвидации оползня», – рассказал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, днем 14 января оползень спровоцировал обрушение части дорожного полотна на ул. Транспортной в Сочи. В результате инцидента произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет, жилые дома рядом с местом обвала жилые дома также отсутствуют.

Обвалившийся участок относится к прилагающей территории коммерческой торговой базы. Вместе с грунтом вниз ушел грузовик предприятия. В мэрии Сочи уточнили, что часть дороги принадлежит муниципалитету, часть – Сочинскому национальному парку.

Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых будет принято решение о восстановлении участка дороги

Алексей Белянин, Ольга Логинова