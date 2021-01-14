Из-за оползня в Сочи обрушилась часть дороги на улице Транспортной

Оползень спровоцировал обрушение части дорожного полотна на ул. Транспортной в Сочи. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Инцидент произошел днем 14 января 2021 года. По данным мэрии произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. В результате инцидента острадавших нет. Рядом с местом обвала жилые дома также отсутствуют.

В мэрии Сочи уточнили, что часть дороги принадлежит муниципалитету, часть – Сочинскому национальному парку.

«Обвалившийся участок относится к прилагающей территории коммерческой торговой базы. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют», – прокомментировали в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время на месте находятся обвала находятся оперативные службы города, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых будет принято решение о восстановлении участка дороги, добавили в мэрии курорта.

Алексей Белянин