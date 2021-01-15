Власти прозванивают мессенджеры

Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через интернет на городские и мобильные телефоны. Введение лицензий упростило бы органам безопасности контроль над подобными сервисами. Но на практике сделать это будет невозможно, уверены эксперты, так как компании не захотят раскрывать детали своих технологий.

Россвязь закажет исследование о возможности введения в России лицензирования для интернет-сервисов, которые позволяют совершать звонки в сети связи общего пользования, следует из тендерной документации на портале госзакупок от 13 января. Начальная цена исследования оценивается в 50,2 млн руб. Подрядчику предстоит проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика по интернет-протоколу, проработать «дорожную карту» введения лицензирования и подготовить предложения по изменению в законодательство.

В Россвязи не ответили на запрос “Ъ”. Ведомство должно быть вскоре расформировано по поручению президента от 20 ноября, а его полномочия будут переданы Минцифры, где отказались от комментариев.

В числе сервисов, позволяющих пользователям звонить на городские и мобильные телефонные сети через интернет,— Skype (принадлежит Microsoft), Viber и WhatsApp (Facebook). Для Viber, например, такие услуги — один из основных источников монетизации, рассказывал в интервью “Ъ” CEO компании Джамел Агауа 25 сентября 2019 года. В Microsoft и Facebook оперативно не ответили на запросы, в Viber воздержались от комментариев.

Ограничить подобные сервисы уже давно предлагали сотовые операторы. Ввести обязательное лицензирование для них в 2013 году предлагала МТС, аргументируя это тем, что подобные компании все чаще конкурируют с операторами, но при этом не инвестируют в инфраструктуру сетей, а их деятельность законодательно не регулируется.

Для функционально схожих сервисов и услуг должны быть равные условия регулирования, соглашаются в «Вымпелкоме», добавляя, что в целом «регуляторика должна идти в сторону оптимизации требований, либерализации и создания конкурентных условий». В МТС, «МегаФоне», Tele2 отказались от комментариев.

Контроль звонков через мессенджеры давно интересует спецслужбы, которые пока не могут получить достоверной информации о конечных пользователях и переговорах через такие сервисы из-за шифрования, пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с ситуацией. «Чтобы ввести новый тип лицензий, нужно описать саму технологию, но сделать это будет невозможно, потому что все решения проприетарные, закрытые»,— уверен он. Делиться такими данными с отечественным регулятором иностранные компании вряд ли согласятся, полагает источник.

Предложение Россвязи также может затронуть провайдеров IP-телефонии, которые оказывают услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров, допускает советник гендиректора «Межрегионального Транзит Телекома» (МТТ) Евгений Чечельницкий. «Услуги подобной связи дешевле, чем традиционные, поэтому объемы такого голосового трафика довольно значительны»,— указывает он. Если небольшие игроки этого рынка из-за усложнения регулирования начнут уходить, очевидно, что от этого выиграют крупнейшие мобильные операторы, рассуждает господин Чечельницкий.

Виртуальная телефония — крупный рынок, включающий услуги автоматических телефонных станций (АТС), отслеживания звонков, аналитики и пр. По оценке TelecomDaily, рынок услуг телефонной связи на базе виртуальных номеров по итогам 2020 года составил 75 млрд руб. В сегменте виртуальных АТС, по данным «ТМТ Консалтинга» за 2019 год, лидировали «Манго Телеком» (24%), МТТ (15%) и «Ростелеком» (13%). Весь его объем составил в 2019 году 11 млрд руб.

Юлия Тишина