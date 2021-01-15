В протесте не нашли хулиганства

Центральный районный суд Челябинска полностью оправдал двух горожан, обвиненных в хулиганстве после участия в не согласованной властями акции протеста «Он нам не царь» в мае 2018 года. Следствие сочло, что Оксана Еремина и Юрий Вашурин грубо нарушили общественный порядок, прорвав оцепление полиции во время шествия по проспекту Ленина. Государственный обвинитель просил для каждого фигуранта по три с половиной года реального лишения свободы. Обвиняемые полностью отрицали свою вину, сторона защиты доказала, что они участвовали в мирной акции протеста и не замышляли хулиганства.



Центральный районный суд Челябинска вынес оправдательный приговор горожанам Оксане Ереминой и Юрию Вашурину, обвиняемым в хулиганстве по предварительному сговору и политическим мотивам после участия в несогласованной акции протеста «Он нам не царь» два с половиной года назад. Суд пришел к выводу, что действия фигурантов уголовного дела не подпадают под признаки ч.2 ст.213 УК РФ и постановил их оправдывать с правом на реабилитацию. Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин, защищавший Оксану Еремину.

Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено отделом полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску вскоре после несогласованной акции протеста в рамках всероссийской акции протеста «Он нам не царь», состоявшейся 5 мая 2018 года и посвященной четвертому вступлению Владимира Путина в должность главы государства. Изначально дело возбудили по п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»). По версии следствия, участники мероприятия выражали «явное неуважение к обществу» тем, что публично и открыто «осознавая, что грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу», выкрикивали «враждебные, недоброжелательные, неприязненные лозунги» по отношению к руководству страны и региона. Однако позже дело переквалифицировали на ч.2 ст.213 УК РФ. Хулиганство, по мнению следствия, выразилось в прорыве протестующими, среди которых были Оксана Еремина и волонтер челябинского штаба Алексея Навального Юрий Вашурин, полицейского оцепления, чем помешали пешеходам и дорожному движению. Обвиняемые свою вину полностью отрицали.

«Полагаю, что решение суда основано на законе, и в действиях моей подзащитной Оксаны Ереминой и всех остальных, кто был на этом митинге, отсутствует состав уголовного преступления — хулиганства. За участие в несогласованных митингах существует административная ответственность. Надо понимать, что никто из протестующих не был привлечен за неповиновение сотрудникам полиции, за насильственные действия в отношении представителей власти, за неправильный переход дороги. Если говорить о враждебных лозунгах, ни за один никто не был наказан, не было никаких призывов к насилию. Что касается прорыва цепочки оцепления, на видеозаписях видно, как идет огромная масса людей, а перед ними вдруг встала тонкая цепочка полиции. Эта масса естественно прорвет цепочку, потому что задние ряды напирают. Так это и произошло. При этом ни один сотрудник полиции не пострадал, ни один не заявил, что ему была причинена физическая боль. Уголовное обвинение было абсолютно надуманным. Не было ни одного пострадавшего, потерпевшего, не было причинено никакого ущерба, не были нарушены чьи-либо права и интересы, не пострадало ничье имущество»,— говорит адвокат Алексей Лепехин.

Государственный обвинитель просил суд назначить для каждого фигуранта по три с половиной года реального лишения свободы. Прокуратура не комментирует вопрос, будет ли обжаловать приговор. Сторона защиты уверена, что гособвинитель направит апелляционное представление в областной суд. «По этому делу прошли многочисленные обыски у многих участников митинга, десятки человек задерживались, допрашивались, было задействовано огромное число следователей и сотрудников правоохранительных органов. Но удалось довести до конца это дело только в отношении двух человек. Думаю, власти предпримут всевозможные меры для обжалования приговора в областном суде»,— говорит адвокат. По его данным, дело рассматривалось в суде больше года.

5 мая 2018 года в Челябинске более 3 тыс. человек пришли к памятнику Курчатову, а затем, выкрикивая разные лозунги, по проспекту Ленина проследовали в сквер на Алом поле, где планировали провести митинг против очередного президентского срока Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», полиция в тот день задержала как минимум 185 человек. Некоторым активистам суд назначил административные аресты за организацию и участие в несогласованной акции. В домах активистов силовики провели обыски. Фигурантом уголовного дела сначала был координатор местного штаба Алексея Навального Борис Золотаревский. Однако летом 2018 года с него сняли обвинения, поскольку фактически в акции протеста он не участвовал, так как до ее начала был задержан сотрудниками полиции. Тогда ему назначили 25 суток административного ареста за организацию несогласованного массового мероприятия.

Юлия Гарипова