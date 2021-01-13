Удмуртия может войти в список бедных регионов РФ с допфинансированием

Госдума РФ планирует расширить перечень бедных регионов страны, для которых предусмотрено дополнительное финансирование с целью сбалансированности бюджетов. В него может войти и Удмуртия, заявил депутат Госдумы от республики Андрей Исаев во время рабочей поездки в регион, сообщает «Интерфакс».

«В постановлении Госдумы мы зафиксировали, что в 2021 году мы будем добиваться увеличения количества этих регионов до 20. Мы предварительно имеем такие "проговоры" (по Удмуртии,— “Ъ”) с правительством РФ»,— заявил господин Исаев, напомнив, что в 2019 году в указанный перечень вошли 10 регионов.