Полицейским попеняли на отсутствие масок

В Главном управлении Следственного комитета России (ГУ СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) отказались возбуждать уголовное дело в отношении полицейских Урванского ОВД, участвовавших в конфликте с тремя адвокатами в ночь на 21 мая 2020 года. Тогда юристы Людмила Кочесокова, Наталья Магова и Диана Ципинова прибыли в отдел полиции, чтобы встретиться с задержанным коллегой Ратмиром Жилоковым, однако были выдворены из ОВД, несмотря на наличие ордеров на защиту. Адвокаты потребовали возбудить в отношении полицейских уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако следствие пришло к выводу, что в действиях правоохранителей состава преступления не было, а задержание Дианы Ципиновой было связано с ее «противоправным» поведением.

В правоохранительные органы с требованием провести проверку действий полицейских на предмет превышения ими должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) адвокаты Наталья Магова, Диана Ципинова и Людмила Кочесокова обратились еще 25 мая 2020 года. В своем заявлении они сообщали, что были грубо нарушены их права, а также права их подзащитного, к которому женщин отказались пропустить в Урванском ОВД. Сначала их пытались убедить в том, что задержанного с фамилией Жилоков в отделе нет и что, пока не будет установлена личность человека, которого задержали, к нему никого не пропустят, а потом объясняли, что здание ОВД является «режимным объектом», куда адвокаты, как «посторонние лица», могут попасть только с разрешения начальника отдела.

После того как адвокаты все-таки прошли в здание полиции, их выдворили на улицу. На записях с видеокамер видно, что при этом одна из женщин упала на землю, а затем произошла потасовка. Она закончилась тем, что адвоката Диану Ципинову насильно завели в отдел, где продержали до утра в наручниках.

28 мая в управлении СКР по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в отношении госпожи Ципиновой и адвоката Ратмира Жилокова были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие, неопасное для жизни). Они обвинялись в насилии в отношении сотрудника Урванского отдела МВД Тимура Нагоева. В настоящий момент дело Дианы Ципиновой расследуется в Главном следственном управлении (ГСУ) СКР по СКФО, куда его передали из КБР после обращения адвокатского сообщества к главе СКР Александру Бастрыкину.

В свою очередь, в Федеральной палате адвокатов (ФПА) России посчитали, что в ходе инцидента в полиции Ратмир Жилоков был задержан «в нарушение требований закона о спецсубъектах», а в отношении его защитников сотрудники полиции допустили «незаконные действия насильственного характера, повлекшие вред здоровью», кроме того, в их адрес высказывались «угрозы и оказывалось психологическое давление».

Обращение адвокатов, направленное в следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии, оставалось без движения, пока Ессентукский горсуд не признал незаконными действия следственных органов КБР, затянувших рассмотрение их жалобы.

В ГСУ по СКФО проверка по заявлению адвокатов Маговой, Кочесоковой и Ципиновой началась только в конце ноября. По результатам рассмотрения следствие приняло решение уголовное дело не возбуждать в связи с отсутствием в действиях полицейских состава преступления. Из нарушений, которые допустили сотрудники полиции, следователь усмотрел только отсутствие у них масок, защищающих от инфекции. Об этом же нарушении шла речь и в материалах служебной проверки МВД, которая проводилась ведомством в июле 2020 года.

Что касается применения физической силы в отношении адвокатов, то, как указано в постановлении ГСУ по СКФО, в ходе проведенной проверки установлено, что начальник ОМВД России по Урванскому району Радион Шогенов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Тимур Нагоев, заместитель начальника ОМВД России по Урванскому району Анзор Закаев, а также инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Урванскому району Азамат Шетов «выдворили» адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики с территории здания ОМВД «с целью недопущения проникновения посторонних лиц в здание ОМВД России по Урванскому району». Делали они это, по свидетельству сотрудников ОВД, очень «тактично».

При этом «в ходе выдворения каких-либо ударов со стороны сотрудников полиции в отношении указанных адвокатов применено не было».

Что же касается применения физической силы к адвокату Диане Ципиновой, то, поскольку она «устремилась к входу в здание, хватая за руки и отталкивая сотрудников полиции», ее доставили в отдел и «в связи с неподчинением законному требованию сотрудников полиции о прекращении противоправного поведения» применили спецсредства.

В случае несогласия с выводами следствия адвокатам предложено обращаться в прокуратуру и суд.

Защитник Дианы Ципиновой Армен Саркисян отметил, что постановление следствия в целом логично, так как, «возбудив уголовное дело в отношении сотрудников полиции, следователь тем самым будет вынужден прекратить уголовное дело в отношении самой Дианы Ципиновой, так как он не сможет в ее обвинении расписать и дать оценку тому, что действия "потерпевшего" полицейского были законными и обоснованными, что является обязательным по данной категории дел». В то же время прекращать уголовное дело в отношении госпожи Ципиновой следствие, по информации пресс-службы ФПА России, отказывается.

Александра Ларинцева, Пятигорск