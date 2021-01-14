Снежная волна накрыла Москву

Из-за снежного коллапса 14 января многие москвичи застряли в пробках и опоздали на работу. Метель, гололед, плохая видимость спровоцировали в столице восьмибалльные пробки. После ночного снегопада серьезные трудности наблюдались на основных трассах как в центре, так и на въездах в город.

С какими сложностями пришлось столкнуться, рассказали несколько журналистов “Ъ FM”:

«Мой путь занял 2 часа 29 мин. Просто для контраста: в предновогодние дни, дорога занимала максимум 1 час 40 мин. Конечно, плохая погода спровоцировала много аварий. Все по классике — буксующие фуры, заваленные обочины, кто-то садится “брюхом” на снежные кучи, которые остаются в правом ряду, пытаясь побыстрее объехать. Слава богу, что я был на такси, если бы я поехал на своей машине, наверное, прозвучало бы гораздо больше нехороших слов. Коммунальщикам надо отдать должное, потому что где-то дороги все-таки очищены». «Сначала меня насторожило, что тарифы такси взлетели в два раза, но когда я вышел, понял, что дорога займет немного больше времени, чем обычно, потому что двор был завален снегом, и пришлось потратить больше времени, чтобы выехать. Двигались мы крайне медленно. Ломоносовский проспект стоял, у каждого светофора приходилось ждать по несколько минут. На Минской и Кутузовском стало чуть проще, но тем не менее дорога все равно заняла в два раза больше времени, чем обычно». «Все машины на парковке перед домом завалены огромными сугробами. Видимо, дорогу пытались как-то расчистить, и поэтому снег скопился перед припаркованными машинами. Я видела мужчину, который пытался откопать свою BMW с помощью коврика из машины, используя его как лопату. Мне как-то удалось со второй или третьей попытки все-таки выехать из сугроба и оказаться в снежном аду: на дорогах снег, машину постоянно заносит, на третью крайнюю правую полосу никак не выехать, машина начинает плохо тормозить. И когда я уже подъехала к офису, обнаружила, что вся парковка просто завалена огромными сугробами невероятных размеров. Не знаю, откуда они там взялись. Можно было, конечно, вооружиться ковриком, как тот мужчина, и начать убирать снег, но у меня просто не было на это ни времени, ни желания, поэтому пришлось довольно долго крутиться, чтобы найти себе место не в сугробе».

Сейчас заторы в Москве — в районе шести баллов. Однако уже к вечеру загруженность может вырасти до десяти, предупреждает представитель Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов. В ЦОДД призывают автомобилистов ограничить количество поездок: «На кольцевых магистралях, подъемах, местах эстакад, где наиболее скользко, мы фиксируем большое количество дорожно-транспортных происшествий, как и в принципе по городу. В утренние часы уже было восемь баллов, и такая пиковая загрузка не снизится в обеденное время, а к вечеру будет только усиливаться и, возможно, мы увидим и десять баллов. В таких сложных погодных условиях работает коммунальная техника, в городе будет больше транспорта, соответственно, на дорогах будет сложнее.

По цифрам загрузки баллы, конечно, похожие, но природа сегодняшних заторов несколько иная: автомобилей в целом меньше, нежели в предновогодние дни, но они двигаются с меньшей скоростью, дорожное полотно сузилось, по краям трасс лежит снег, и, конечно же, возникает большое количество мелких и средних аварий. Техники на дорогах много, они работают в усиленном режиме и осуществляют уборку согласно своим внутренним регламентам. Пока сложно оценить качество уборки, в любом случае водители чувствуют дискомфорт и неудобство от того, что на дорогах лежит снег.

Но убрать его одномоментно с дороги нельзя, поэтому необходимо быть внимательным, не мешать уборочной технике и по возможности сократить поездки на личном автомобиле».

По прогнозам метеорологов, снег будет идти в столице весь день. А к выходным в город придут сибирские морозы, сообщил “Ъ FM” научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Погода будет нестандартная, и связана она с выходом южного циклона. Начался настоящий снегопад. За сутки по расчетам выпадет от 5 мм до 10 мм, это очень много для января, это фактически 25% от нормы. Даже небольшое количество снега вызывает проблемы, а тут сугробы вырастут на 6-10 см. Понятно, что это большая нагрузка для коммунальных служб и транспорта, но помимо этого погода будет достаточно холодная, это тоже необычно. Температурный фон низкий, максимальные температуры — около -12 градусов. Но и это еще не все — ожидается плотный ветер с порывами до 17 м/с. И все это будет способствовать тому, что начнется метель, будут заносы на дорогах.

Температура будет понижаться постепенно каждый день, и до воскресенья погода будет по-настоящему суровой.

Ночью будет -20…-25, а днем — -15…-20. До конца этой недели будет по-настоящему холодная погода».

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Александр Рассохин, Алла Пугачева