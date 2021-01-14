Эксперты: индонезийский самолет мог разбиться после длительного простоя

В качестве одного из факторов, связанных с крушением самолета Boeing 737–524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, специалисты называют многомесячный простой этого воздушного судна из-за пандемии. Как сообщает The Daily Telegraph, этот Boeing 737–524 не использовался с 23 марта по 19 декабря 2020 года из-за снижения объема перевозок в условиях пандемии и у него, по мнению экспертов, могли возникнуть связанные с этим технические проблемы.

«Сейчас назревает серьезная проблема возвращения в эксплуатацию этих самолетов, потому что они простояли девять-десять месяцев, а они должны эксплуатироваться, иначе их техническое состояние ухудшается»,— отметил глава консалтинговой компании в сфере авиационной безопасности Хью Ричи. По словам бывшего сотрудника американского Национального совета по безопасности на транспорте Джона Гольи, самолеты, долгое время простоявшие на земле, требуют двух недель тщательных технических проверок всех систем. Как отметил эксперт, его первая мысль после появления сообщений о катастрофе и длительном простое Boeing 737–524 была: «А сделали ли они качественную проверку перед возвращением к полетам… потому что такие проблемы иногда всплывают не сразу, а спустя какое-то время».

Эксперты также отмечают, что и пилотам после столь длительного периода без полетов необходима определенная подготовка. Официальные причины катастрофы Boeing 737–524 авиакомпании Sriwijaya Air пока не названы, расследование продолжается.

Boeing 737–524, выполнявший рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак, потерпел крушение 9 января. На борту разбившегося самолета находились 62 человека, все погибли. Обломки самолета и черные ящики были найдены в Яванском море.

Алена Миклашевская