АЕБ прогнозирует рост продаж автомобилей в России на 2,1% в 2021 году

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировала рост на 2,1% продаж легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2021 года. В прошлом году, по оценкам экспертов, этот рынок упал на 9,1%. Всего было продано почти 1,6 млн автомобилей.

«Мы ожидаем стабилизацию ситуации со спросом и предложением в первом квартале 2021 года, но продолжаем привыкать к новой реальности и понимаем, что нам еще предстоит сделать определенные выводы»,— сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в текущем году может быть продано на 33 тыс. автомобилей больше, чем в 2020 году.

Ранее Минпромторг РФ оценил падение продаж автомобилей в 2020 году в 9,8%. По мнению экспертов, начавшееся летом падение курса рубля отчасти стимулировало потребительский спрос. С начала 2021 года начался рост цен на автомобили. Новые машины подорожали на 2–5%.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «У машин отъехали цены».